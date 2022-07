Canicattì, Voucher asili nido: Presentazione domanda entro il 1 Agosto

Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, e l’assessore ai Servizi sociali, Franco Giordano, informano che il Distretto Socio Sanitario D3, di cui il comune di Canicattì è capofila, ha approvato l’avviso pubblico per l’acquisto di posti-utente con voucher spendibili in strutture accreditate (Fondi PAC INFANZIA – Anno educativo 2022 /2023).

Il voucher mensile sarà determinato in base alle fasce ISEE dei nuclei familiari.

La misura è destinata a 58 bambini di età compresa fra 0 e 36 mesi, non superiore ai tre anni, ossia bambini nati entro il 31 maggio e che non abbiano compiuto i tre anni alla data del 31 dicembre dell’anno educativo in cui si richiede l’iscrizione, residenti, unitamente ad almeno uno dei genitori o a colui che esercita la responsabilità genitoriale, nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario D3.

Il servizio avrà la durata di 8 ore giornaliere, dalle ore 8 alle ore 16, dal lunedì al venerdì.

Sarà garantita in ogni struttura la presenza di educatori, ausiliari addetti alla cucina, in numero proporzionale ai bambini iscritti.

Il “voucher prima infanzia” ha validità per l’anno educativo 2022/2023 per un totale massimo di 11 mesi ed è utilizzabile esclusivamente nelle strutture presenti a Canicattì e gestite dalle seguenti Cooperative:

§ “Asilo Nido” via Nazionale – Cooperativa Sociale “ Assistenza” ;

§ “Asilo Nido” via Mons.Ficarra – Cooperativa Sociale “ Assistenza”;

§ “Asilo Nido” via Ducezio n. 1-3-7-9 – Cooperativa Sociale “ San Francesco” ;

§ “Micro Nido” via Di Gioia Carabiniere Cooperativa “Imparare Giocando” ;

La domanda deve essere compilata su apposito modulo, disponibile all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o scaricabile dal sito www.comune.canicatti.ag.it

L’istanza, che dovrà essere corredata da attestazione ISEE aggiornata alla normativa vigente, fotocopia documento di identità e Codice fiscale del richiedente, ogni altra certificazione ritenuta utile, va presentata entro il 1 Agosto 2021 al Protocollo del Comune, al piano terra del Palazzo di Città sito in Corso Umberto I n. 59;

L’accesso al servizio sarà determinato in base ad una graduatoria stilata secondo i criteri previsti dal “Regolamento dei servizi alla prima infanzia” Distretto D 3., approvati, dal Comitato dei Sindaci, con deliberazione n. 4 /2013.

Verranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata. In caso di false dichiarazioni si procederà alla sospensione o revoca dei benefici ottenuti.