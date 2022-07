Droga e armi nel catanese: 23 arresti, in manette anche due di Canicattì

Ci sono anche due canicattinesi tra le 23 persone arrestate all’alba dalla Squadra Mobile di Catania in un blitz – coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia con il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo ed il sostituto Assunta Musella – che ha colpito due organizzazioni criminali accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla produzione di sostanze stupefacenti, cocaina e marijuana, nonche’ detenzione abusiva di armi da sparo clandestine.

Il gip del tribunale di Catania, Chiara Di Dio Datola, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini di 32 anni di Canicattì, e 39 anni di Canicattì. Per un terzo canicattinese il giudice ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare. Ventidue indagati sono finiti in carcere, uno agli arresti domiciliari 2 sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla P.G. e 3 sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.