Favara, oltre 780 mila euro per la palestra della scuola “Capitano Vaccaro”

Altro importante finanziamento intercettato dall’amministrazione comunale di Favara.

L’ente, infatti, ha ricevuto comunicazione ufficiale dell’approvazione del progetto per la demolizione e la ricostruzione della palestra della scuola “Capitano Vaccaro” per un valore di oltre 780mila euro. Si tratta di una delle solo 10 proposte progettuali accolte in tutta la Sicilia e una delle due ammesse senza riserva.

“Si tratta di un risultato che premia un metodo di lavoro – commenta il sindaco Antonio Palumbo – che ci ha già visto ottenere alcuni finanziamenti di rilievo soprattutto per quanto riguarda gli istituti scolastici cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito fattivamente a questo risultato, come l’energy manager Erika Matina e il consigliere comunale Pd Salvatore Bellavia, spendendo energie, tempo, competenze, solo nell’interesse di Favara”.

Soddisfatta del risultato è anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Bersagliere Urso – Mendola”, Rosetta Morreale.

“Ho sempre creduto e mi sono spesa con tutte le mie energie per valorizzare il territorio dove i nostri ragazzi seguono i primi percorsi di studio – spiega Morreale -. La palestra finalmente darà quei valori educativi dello sport che sono fondamentali e possono offrire un contributo decisivo all’educazione e alla formazione dei nostri giovani.

Un grazie a tutta l’amministrazione comunale e al personale tecnico che hanno creduto alla realizzazione di grande questo sogno”.