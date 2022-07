FIPE Confcommercio Agrigento: “fare cucina” valorizzando un intero territorio

Puntare ai prodotti a Km 0 significa caratterizzare un modo di “fare cucina” che valorizza un intero territorio e ogni sua specificità, intraprendendo un percorso nel quale, i tanti nostri ristoratori, pizzaioli, pasticceri, così come ogni altra maestranza dell’arte della cucina, possono essere considerati come gli ambasciatori dell’enogastronomia e importanti attrattori turistici.

E proprio secondo questo spirito, una pizzeria agrigentina, la Granofino Restaurant di Agrigento, ha ricevuto il Premio “Migliore pizzeria a km 0” in Sicilia, riconoscimento arrivato nell’ambito del contest “All Food Sicily”.

Agli amici di Granofino Restaurant sono arrivati lodi e complimenti da Gabriella Cucchiara, Presidente FIPE Confcommercio Agrigento, che ha sottolineato per il valore del riconoscimento che, messo in evidenza dalle motivazioni di “All Food Sicily”, Gabriella Cucchiara riprende: “Un premio che nasce dalla presa d’atto di una crescita esponenziale del comparto pizzerie in Sicilia in termini professionali, esperienziali, di capacità d’innovazione e di ricambio generazionale e soprattutto per il livello qualitativo dei prodotti e materie prime utilizzate”. Motivazioni che sono state condivise e fatte proprie da oltre 200.000 votanti.

“Come Presidente provinciale di FIPE Confcommercio Agrigento – dichiara Gabriella Cucchiara – manifesto, orgogliosamente, un plauso per la nostra associata, per un riconoscimento che evidenzia il forte legame e il radicamento al proprio territorio e per la grande attenzione nella scelta delle materie prime”