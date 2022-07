Sociale, Aca Sicilia aderisce alla Cisal e nasce Aca-Cisal: “Dalla parte degli assistenti all’autonomia e comunicazione”

E’ stato firmato a Palermo il patto

federativo tra la Cisal e l’Aca Sicilia, Associazione regionale

assistenti all’autonomia e comunicazione per i disabili, alla presenza

del segretario regionale Cisal Nicolò Scaglione, del segretario Cisal

Palermo Gianluca Colombino, del presidente di Aca Sicilia Giuseppe

Cataldo e del vice Antonino Cuttitta, sancendo la nascita di Aca

Cisal.

“La Cisal si conferma un punto di riferimento per il mondo del lavoro

a Palermo e in Sicilia – dicono Scaglione e Colombino – Siamo felici

di poter accogliere l’Aca, con cui lotteremo per il riconoscimento

della figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione e per

aiutare le famiglie di tanti studenti disabili che hanno diritto a

servizi certi e continui”.

“Aca è cresciuta esponenzialmente in questi anni – commentano Cataldo

e Cuttitta – Le nostre battaglie hanno aiutato a migliorare un settore

decisivo per il diritto allo studio di centinaia di ragazze e ragazzi,

l’adesione alla Cisal ci darà ancora più forza per il riconoscimento

di sacrosanti diritti”.