Tutela degli animali e lotta al randagismo, un convegno a Naro

A pochi giorni dall’approvazione all’Assemblea regionale siciliana del disegno di legge che prevede importantissime novità per il benessere degli animali e la lotta al randagismo a Naro si svolgerà un convegno organizzato dal gruppo consiliare PD di Naro avrà per titolo “Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo”.

I lavori, saranno introdotti da Calogero Licata consigliere comunale PD Naro, seguirà la relazione del consulente dell’ARS, Giovanni Giacobbe e saranno conclusi dall’On. Michele Catanzaro vice presidente commissione attività produttive all’ARS. Previsti i saluti del sindaco di Naro On. Mariagrazia Brandara.

Il convegno si svolgerà il prossimo venerdì 22 luglio alle ore 17:00 presso l’agriturismo “Coscio di Badia”.