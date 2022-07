Antonio Squillaci nuovo capo di gabinetto della Questura

Il vicequestore Antonio Squillaci, 48 anni, è il nuovo capo di gabinetto della Questura di Agrigento. L’insediamento è avvenuto ieri a margine di una conferenza stampa di presentazione convocata dal Questore, Rosa Maria Iraci. Squillaci, messinese di origine ma residente a Palermo, ha diretto negli ultimi due anni il commissariato Sezionale Libertà. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Messina, sposato e padre di una bambina.

Squillaci è in polizia dal 2000 e, dopo una breve esperienza come agente e ispettore nel reparto Mobile di Palermo e nella Squadra Mobile di Reggio Calabria, ha frequentato nel 2005 il corso di formazione per commissari presso la scuola superiore di Roma. Da gennaio 2008 ha ricoperto svariati incarichi quali quello di dirigente del commissariato di Castellammare del Golfo, dirigente della Digos di Trapani, dirigente del commissariato di Alcamo e Mazara del Vallo dove, nell’espletamento degli incarichi, ha condotto importanti indagini che hanno portato all’arresto e alla condanna di gruppo malavitosi in materia di stupefacenti ed estorsioni. Tra le indagini svolte anche quelle relative alla morte di un bambino di cinque anni culminato con l’arresto della madre condannata poi per omicidio.

Trasferito a Palermo nel 2017 ha riaperto l’incarico di dirigente della sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Palermo. Qui ha curato le indagini relative a rapine ai danni di autotrasportati che avevano fruttato un bottino di oltre 250 mila euro. Dal 2018 è stato dirigente dell’ufficio scorte della Questura di Palermo gestendo i servizi a personalità dilatassimo livello del mondo istituzionale, della magistratura, della politica e dell’imprenditoria. Da maggio 2020 ha ricoperto l’incarico di dirigente del commissario “Libertà” di Palermo.

Squillaci prende il posto della d.ssa Patrizia Pagano, promossa a primo dirigente della polizia di stato e trasferita dal 1 giugno alla Questura di Palermo-Commissariato di Bagheria.