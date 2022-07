Carabiniere agrigentino morto in incidente, 37enne a giudizio

Il gup del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha ammesso al giudizio abbreviato il 37enne agrigentino accusato di omicidio stradale, in seguito all’incidente in cui perse la vita Davide Ciulla, giovane carabiniere di Siculiana in servizio presso la Tenenza di Ribera, deceduto l’8 maggio dello scorso anno a Cattolica Eraclea. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Salvatore Pennica, ha ottenuto l’acquisizione di una perizia di parte.

Secondo l’ipotesi accusatoria, sostenuta in aula dal pm Gloria Andreoli, il 37enne avrebbe effettuato una svolta a sinistra in un tratto di strada in cui non era permesso. L’accusa però riconosce l’attenuante all’imputato, ovvero l’ipotesi di un sorpasso azzardato del motociclista.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 115, nei pressi di Cattolica Eraclea. A scontrarsi la Ducati su cui viaggiava Ciulla e una Fiat Punto L’impatto è stato violentissimo.