San Leone, Lungomare chiuso al traffico veicolare nei weekend

Divieto di circolazione al lungomare Falcone-Borsellino di San Leone fino al piazzale Giglia e in via Senatore Cognata nel tratto di strada compreso tra le intersezioni con via Eolo e lo stesso lungomare per tutti i weekend (venerdì,sabato e domenica) fino al 31 luglio. E’ quanto deciso dal comune di Agrigento con un’ordinanza dirigenziale. Cambia, dunque, la viabilità nel centro di San Leone per permettere di far “respirare” il quartiere balneare e sgomberarlo dal transito veicolare almeno nei suoi snodi principali.