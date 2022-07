Spacciava eroina nel centro storico di Agrigento: arrestato 30enne

Un trentenne del Gambia è stato arrestato, in flagranza di reato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento e deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane immigrato e’ stato trovato in possesso di sette dosi di eroina, già confezionate e pronte allo spaccio, e di una somma in denaro di 60 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di smercio di stupefacenti. Il blitz è scattato, in via Boccerie, nel centro storico della città.

Gli agenti avendo sospetto che il gambiano spacciasse, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare, nel corso delle quali, è saltata fuori l’eroina.Per il gambiano dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono scattati gli arresti domiciliari.

Nella zona è stato fermato anche un ventenne agrigentino che aveva da poco acquistato una dose di eroina. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.