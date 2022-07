A Porto Empedocle torna il Light Blue Festival

Ritorna a Porto Empedocle, con la sua terza edizione, dal 4 al 10 agosto, il Light Blue Festival. In scaletta sette serate all’insegna della musica indie, pop e rap italiana a cui parteciperanno artisti di fama nazionale. L’evento, patrocinato da Fondazione FS Italiane e RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Regione Siciliana e Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, si terrà nella location esclusiva del Parco Ferroviario di Porto Empedocle, unica linea ferroviaria al mondo che attraversa un Parco Archeologico e protagonista di tanti romanzi dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Il Light Blue Festival, oltre a voler valorizzare e promuovere il territorio agrigentino, ha anche l’obiettivo di unire una grande varietà di generazioni musicali, come testimoniano gli stessi ospiti dell’evento. Parteciperanno anche numerosi artisti del panorama musicale locale e aziende siciliane che hanno sposato con entusiasmo l’idea del progetto. Main sponsor dell’evento: Algida, Cantine Fina, Euroform. I biglietti sono disponibili presso il Box Office di Agrigento, via Imera n°29, tel. 092220500 e online sulle piattaforme TicketOne e Dice.

Di seguito il programma della manifestazione:

Giovedi 4 agosto: Giulia Mei, Serendipity e Giorgio Poi. Venerdi 5 agosto: Kaze, Cecilia e Napoleone.

Sabato 6 agosto: Leo e Nicola Siciliano.

Domenica 7 agosto: LightBlue Village (con la proiezione di un film musicale, degustazioni, street food ed esibizione di artista locale).

Lunedì 8 agosto: Bnkr44, Laila Al Habash e Fuera.

Martedì 9 agosto: Hazner, Mind the Gap, Tsos, Chalie Iapicone e Maurizio Cerrone.

Mercoledì 10 agosto: Franco126.