Accoltellata dall’ex compagno al culmine di una lite

Un’altra discussione, l’ennesima, rischia di trasformarsi in femminicidio a Palermo. La lite finita nel sangue è avvenuta in un quartiere popolare della città nel pomeriggio di oggi

È stata ferita alla gamba con una coltellata inferta dal suo ex compagno al termine dell’ennesima lite. Momenti di paura oggi pomeriggio a Borgo Nuovo, dove la polizia è intervenuta in largo Nasso dopo l’allarme lanciato da una donna e da alcuni suoi vicini. Lei, poco più che sessantenne, è stata portata con l’ambulanza all’Ingrassia mentre lui, che di anni ne ha 47, è stato bloccato non lontano da casa e denunciato.

L’ex compagno si sarebbe presentato a ora di pranzo

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe andato a casa della ex verso l’ora di pranzo. Non è chiaro con quale intenzione, visti anche i precedenti della coppia che hanno reso necessari almeno tre interventi tra carabinieri e polizia negli ultimi mesi, con annessa attivazione del cosiddetto “codice rosso”. Durante quest’ultima discussione gli animi di entrambi si sarebbero surriscaldati e i due avrebbero iniziato a insultarsi arrivando a colpirsi con schiaffi e calci.

Dalle parole ai fatti e da qui all’aggressione

Nel corso della colluttazione il 47enne avrebbe afferrato un coltello in cucina, uno di quelli con la lama in ceramica, e avrebbe cercato di attaccarla ferendola a una gamba. Mentre l’uomo fuggiva dall’appartamento, lei e altri residenti – allertati dalle urla – hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento della polizia.

Soccorsi e caccia all’uomo

In pochi minuti son arrivati sul posto gli agenti e della Squadra mobile che ora La donna, che perdeva sangue dalla gamba, è stata soccorsa sul posto e portata in ospedale mentre l’uomo è stato rintracciato mentre camminava a piedi nella zona cercando di fare perdere le proprie tracce. Dai primi accertamenti è emerso che i due in passato avessero già avuto delle liti violente.