Calamonaci, minacce di morte al sindaco: al via le indagini

Una lettera contenente minacce di morte è stata recapitata al sindaco di Calamonaci Pino Spinelli.

Il plico (non affrancato) è stato ritrovato da un dipendente comunale proprio all’ingresso del palazzo municipale. Spinelli ha immediatamente consegnato la busta alla locale stazione dei carabinieri.

La procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un’indagine nel tentativo di risalire agli autori della grave intimidazione.

Le dichiarazioni del Sindaco

“Sono cose brutte, ma Noi Sindaci siamo abituati, purtroppo anche a questo. A qualcuno forse non piace quello che facciamo, ma io vado avanti a testa alta e sicuramente non mi faccio intimidire da nessuno perchè fino ad oggi ho lavorato sempre per il bene della comunità”, ha dichiarato il primo cittadino Pellegrino Spinelli.

L’Anci Sicilia: “inaccetabile”

“Auspichiamo che questo nuovo inquietante episodio, perpetrato ai danni di chi è al servizio della comunità, diventi occasione per una profonda riflessione sul ripetersi di questi pericolosi fenomeni e sul problema della sicurezza degli amministratori pubblici – dichiarano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia esprimendo solidarietà.- Riteniamo che episodi come questi siano inaccettabili e siamo certi che in nessun modo interferiranno sull’operato del sindaco Spinelli- aggiungono Orlando e Alvano – e ci auguriamo che magistratura e forze dell’ordine facciano al più presto luce su quanto avvenuto”