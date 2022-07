Canicattì, va al mare e i ladri le rubano 700 euro dall’auto in sosta

Parcheggia l’auto per recarsi a mare nella spiaggia di Poliscia, a Licata, ma lascia la borsa in bella vista all’interno della quale c’erano 700 euro in contanti, occhiali da sole e tutti i documenti personali.

Al suo ritorno i ladri erano già entrati in azione e avevano portato via tutto. E’ successo ad una 37enne di Canicattì che, dopo aver scoperto l’ingente furto ai suoi danni, ha denunciato l’accaduto ai poliziotti del commissariato.

E’ il secondo episodio che riguarda ragazza di Canicattì dopo quello avvenuto nella giornata di venerdì’ quando a Siculiana, con le stesse modalità, i ladri hanno portato via oro, gioielli e una borsa Louis Vuitton ad una trentenne.