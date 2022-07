Favara, finto tecnico Enel ruba 17 mila euro ad anziana: condannato

Si finge per mesi tecnico dell’Enel riuscendo ad entrare nell’abitazione di un’anziana signora portandole via circa 17 mila euro. La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della difesa, ha confermato la condanna a 4 anni e 4 mesi nei confronti di un 33enne di Favara, per i reati di sostituzione di persona e furto. L’imputato dovrà anche risarcire la parte civile, cioè il figlio dell’anziana vittima nel frattempo deceduta.

La vicenda risale al 2016 e scaturisce dalle denunce della signora ottantenne, residente nella provincia di Caltanissetta. La vittima ha raccontato di aver conosciuto il finto tecnico dell’Enel che aveva fornito peraltro false generalità.

Nel corso dei mesi l’uomo si sarebbe appropriato di circa 17 mila euro di proprietà della signora dicendo a quest’ultima, approfittando anche delle condizioni precarie di salute, di avere bollette da pagare.