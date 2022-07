Festival regionale del Teatro a Campobello di licata: “Antifone” di Plauto

Quarto appuntamento del Festival regionale del Teatro libero “Commedia Divina”. Venerdì 22 luglio, a Campobello di Licata, con inizio alle ore 21, in scena la compagnia “Karol” di Catania, con la rappresentazione della tragedia greca “Antifone” di Plauto, per la regia di Mario Sorbello. La performance si terrà presso la Valle delle pietre dipinte – Divina commedia. Il festival è organizzato dal “Covo degli Artisti” A.P.S. in collaborazione con la “Helios Artisti Associati” A.P.S, la “U.I.L.T. Sicilia” A.P.S., l’ A.C.S.I. Agrigento, l’Athena Club di Ravanusa, e con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata, dell’Assessorato regionale al Turismo Sport Spettacolo e dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. La direzione artistica è affidata a Lillo Ciotta.

Giovanni Blanda