Licata, sparò ad agricoltore per incomprensioni sull’affitto: condannato 77enne

I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara con a latere Manfredi Coffari e Nicoletta Sciarratta, hanno condannato a 6 anni di reclusione unpensionato 77enne di Licata ma residente in Germania, per il tentato omicidio di un agricoltore cinquantenne. I giudici hanno altresì disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 10 mila euro in favore della parte civile costituitasi.

La vicenda risale alla scorsa estate quando i carabinieri della Compagnia di Licata arrestarono il pensionato. Quest’ultimo ha avuto una discussione con l’uomo a cui affittava il garage e, dopo essersi allontanato, è tornato armato di una pistola Ruger 347 magnum regolarmente detenuta esplodendo diversi colpi verso il balcone.

L’accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Barbara Maria Grazia Cifalinò, chiedeva la condanna a 7 anni di reclusione. La difesa, rappresentata dall’avvocato Angelo Balsamo, ha sempre sostenuto la non volontà di uccidere dell’uomo ma di voler sparare in aria.