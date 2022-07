Motociclista perde la vita in un incidente, violento scontro con un’auto

Un altro motociclista ha perso la vita in Sicilia in un tragico incidente mortale avvenuto nel Messinese. Si tratta di Antonio Leto, 32 anni, di professione barman. L’uomo, in sella alla sua due ruote, si è scontrato con un’auto contro cui ha sbattuto violentemente. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il tragico impatto è avvenuto sul litorale di Ponente a Milazzo, strada molto trafficata specie in questo periodo estivo. Leto guidata una Ducati quando all’improvviso si è trovato davanti un’auto condotta da una donna. Il 32enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito con violenza sull’asfalto. Per l’uomo c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Inutili i tentativi immediati di soccorso. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della compagnia cittadina.