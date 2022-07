Campobello di Licata, evade dai domiciliari e va al bar: arrestato

I carabinieri di Campobello di Licata hanno arrestato un trentottenne disoccupato, per il reato di evasione.

L’uomo, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari, si è allontanato da casa per andare in un bar, in piazza XX Settembre, nel centro di Campobello di Licata. Sono stati proprio i militari dell’Arma a notare l’uomo è a procedere al controllo.

Alla vista degli uomini in divisa, il disoccupato ha cercato di darsela a gambe levate. Non è però servito a nulla perché è stato inseguito e bloccato. Al termine delle formalità, il magistrato di turno ha disposto che l’indagato, venisse ricollocato nuovamente ai domiciliari.