Canicattì, incendio distrugge capannone di sanitari e piastrelle: ingenti danni

Un incendio di vaste dimensioni si è verificato in Contrada Pidocchio/Carnara nel tardo pomeriggio di oggi a Canicattì. A domare le fiamme che hanno avvolto un capannone di sanitari e piastrelle quattro automezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì e la Protezione Civile.

Da una prima ricostruzione pare che le fiamme siano partite da un appezzamento di terreno e poi hanno raggiunto il capannone; ad indagare i Carabinieri della locale compagnia. Ingenti danni.

Un ringraziamento a tutti per il pronto intervento, dichiara il sindaco Corbo che si è recato in mediamente sul posto. Mi preme ringraziare gli autibottisti della Città subito accorsi per aver dato supporto con i loro mezzi, al personale dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili Urbani.”