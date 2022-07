Agrigento, Daspo per due parcheggiatori abusivi

Il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha firmato un provvedimento di Daspo urbano, che di fatto vieta l’avvicinamento e la frequentazione dell’area, nei confronti di due parcheggiatori abusivi.

Si tratta di due agrigentini, un 40enne e un 51enne, sorpresi dagli agenti a svolgere l’attività abusivamente chiedendo soldi agli automobilisti nella zona della chiesa di San Nicola e in un parcheggio pubblico a San Leone.

Per loro è scattato il divieto di accesso a queste aree per due anni. Uno dei due, recidivo poiché già sorpreso in passato, è stato denunciato.