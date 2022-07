Comitato Consultivo Provinciale Inail, Carmelo Burgio eletto presidente

alla presenza del Direttore dell’Inail di Agrigento, dott.re Buscemi Filippo, è stato eletto a Presidente del Comitato Consultivo Provinciale INAIL Carmelo Burgio, già componente della Segreteria agrigentina della FILLEA CGIL e del Coordinamento Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro della CGIL Regionale, nella stessa giornata è stato eletto il vicepresidente Alessandro Vita Direttore di Confagricoltura di Agrigento. La scelta sul nome di Carmelo Burgio è arrivata in maniera unitaria dai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil presenti.

Il neo Presidente dopo il ringraziamento alle Segreterie Confederali per essere stati convergenti sul nome ed a tutti i presenti per la fiducia riposta, ha preso la parola per una breve riflessione sugli impegni che da qui in avanti dovranno vedere tutte le parti impegnate, a partire dalla necessità di informare e formare i lavoratori sui temi della sicurezza e della prevenzione.

In edilizia così come in altri settori è fondamentale, continua Carmelo Burgio, mantenere alta l’attenzione: “ quelle che vengono ritenute azioni banali e semplici possono compromettere la sicurezza propria e degli altri. Se è vero che non esiste “Rischio 0” è altrettanto vero che è responsabilità di ognuno effettuare le dovute segnalazioni e quando necessario bisogna avere il coraggio di denunciare“.

Una sinergica azione di prevenzione, aggiunge Carmelo Burgio, mette in sicurezza lavoratori ed aziende.

Il Comitato Consultivo Provinciale è pronto, dunque, ad avviare una stagione di diffusione e promozione, con piani di lavoro che guardino alla cultura della prevenzione ed individuino innesti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Auspico che il nativo il progetto trovi la fattiva partecipazione di tutte le Istituzioni Territoriali e delle parti politiche di questa provincia, doveroso il coinvolgimento degli Organismi paritetici, ai quali va restituita centralità titolati come sono a svolgere, attraverso le attività a loro connesse, i ruoli di formazione e controllo”.