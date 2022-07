Favara, bimba sta per soffocare: salvata da poliziotto

un poliziotto dell’Ufficio Volanti di Agrigento, mentre si trovava in pizzeria con la propria famiglia, nel comune di Favara, libero dal servizio, notava nel tavolo a fianco una signora allarmata in quanto la figlia di quattro anni non riusciva più a respirare poiché aveva ingerito un cubetto di ghiaccio presente all’interno di un bicchiere poggiato sopra il tavolo.

Il poliziotto, capita immediatamente la criticità della situazione, decideva di intervenire. Pertanto, l’operatore di polizia, in possesso di un attestato Blsd, afferrava la bambina, ormai nel pieno di una crisi respiratoria e con le labbra in evidente stato cianotico, ed iniziava a praticare la manovra di Heimlich nel tentativo di farle espellere il cubetto di ghiaccio.

Dopo diversi tentativi, e alcuni attimi di apprensione, la bambina riusciva finalmente ad espellere il cubetto di ghiaccio ingerito e a riprendere a respirare regolarmente, riacquistando colorito in volto. Vedendo che la bambina era oramai fuori pericolo, tutte le persone presenti all’interno del locale, dopo attimi di terrore, si complimentavano con il poliziotto per il gesto compiuto.

LA MADRE DELLA PICCOLA SCRIVE ALLA QUESTURA

“Mi chiamo Luana Sciascia, madre della piccola Gaia di 4 anni che nei giorni scorsi rischiava di soffocare per aver ingerito un pezzo di ghiaccio mentre sorseggiava un bicchiere di coca cola. Quella che doveva essere una serata spensierata all’insegna dell’allegria, ad un tratto si è trasformata in un incubo. La mia piccola non riusciva a respirare in quanto il pezzo di ghiaccio le ostruiva le vie respiratorie. Ho cercato di aiutarla ma il panico ha preso il sopravvento ed attonita, sia io che mio marito, non riuscivano a darle aiuto. Potete immaginare lo sconforto, la paura e la tristezza di una madre che inerme assiste alla sofferenza della propria piccola senza poterle dare aiuto. Ero rimasta bloccata. Per fortuna gli angeli esistono e non sapevo di averlo vicino. Un appartenente alla Polizia di Stato, vedendola situazione e senza pensarci due volte, mi ha tolto la bimba dalle braccia e ha iniziato a praticargli le manovre giuste per far rinvenire la mia piccola. Sono stati secondi interminabili che sembrava non passassero più. Finalmente, dopo svariati tentativi, la bimba riesce ad espellere quel maledetto pezzo di ghiaccio ritornando a respirare normalmente. E’ stato un grande sollievo riaverla tra le mie braccia ed anche se si era presa di panico è tornata subito dopo a giocare con gli altri bimbi. Volevo pertanto ringraziare pubblicamente il vostro collega, per la professionalità, la freddezza e l’abilità con cui ha salvato la mia piccola Gaia. Senza di lui la serata poteva trasformarsi in tragedia. Per fortuna gli angeli esistono e quello che ha salvato mia figlia era un poliziotto. Grazie per il lavoro che fate, per la professionalità che dimostrate e per esserci sempre vicino. Che Dio vi protegga sempre.”