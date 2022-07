Milano-Canicattì in bicicletta, a ritroso nel tempo: il viaggio di Pierandrea Ginex

Un viaggio nel tempo e nello spazio, da Milano a Canicattì in bicicletta, ricordando in ogni tappa la Canicattì di inizio ‘900, il protagonista è Pierandrea Ginex Bancario 49enne: “da sabato 30/7 a venerdi 12/8 tenterò di percorrere in bicicletta i 1700 km che uniscono Milano, luogo dove sono nato e vivo, a Canicattì, città di mio nonno (nato nel 1885 e deceduto nel 1933).

Non è però (solo) la storia di un viaggio in bicicletta che vorrei raccontare, perchè ho pensato di utilizzare queste 14 tappe per pubblicare quotidianamente on line dei materiali (fotografie e documenti) della Canicattì di inizio ‘900, costruendo progressivamente un racconto che, attraverso gli occhi di mio nonno, un professore di disegno e calligrafia, tratteggi uno spaccato della Sicilia di cento anni fa.

Il sito, del quale allo stato sono pubblicate solo le pagine introduttive, è raggiungibile al link https://profginex.blogspot.com/. – e continua dicendo – I materiali che inserirò giorno per giorno, a mio avviso molto suggestivi, sono stati conservati per tutti questi anni in una vecchia cassa, che ho riscoperto in casa nel periodo più buio della pandemia. Proprio a causa del rallentamento dei ritmi di quella fase, ho potuto dedicare del tempo a ricostruire, faticosamente, un albero genealogico, utile poi a dare un nome a buona parte dei personaggi che via via comparivano nelle immagini.

Chiudo con alcuni brevissimi cenni di presentazione, magari utili a meglio contestualizzare questa (lo ammetto, singolare!) iniziativa: ho 49 anni, sono sposato e ho un figlio di 10 anni. Laureato in economia e commercio, sono dirigente in un istituto di credito milanese. Quasi superfluo aggiungere che la mia grande passione è la bicicletta.”