Naro, inaugurato il murales dedicato a Livatino

È stato inaugurato alla scuola sant’Agostino di Naro il grande murale dedicato al giudice e beato Rosario Livatino realizzato dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

All’evento hanno partecipato la sindaca Maria Grazia Brandara, gli autori dell’opera e il loro docente, il professor Calogero Saverio Vinciguerra.

“Un momento dal grande valore simbolico, certamente, per chi ha Fede ma anche per chi invece la fede la ripone nella giustizia e in figure di straordinaria forza e bellezza come quella del nostro conterraneo il cui sguardo da oggi veglierà sulla nostra comunità. Monito silenzioso all’essere credenti e credibili, in ogni nostra azione quotidiana”, dichiara la sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara.

“Sono lieta di vedere quanta gente, in questi giorni, si stia ricredendo sulla qualità e l’utilità di questo progetto che abbiamo caparbiamente portato avanti nonostante alcuni abbiano cercato di sporcare con una polemica sterile e interessata un’iniziativa dalla quale la nostra collettività non può che trarre profondi benefici. La scopertura delle pitture murali realizzate in altre zone della città nei prossimi giorni ci restituirà una Naro diversa perchè quelle bellissime opere recupereranno zone ad oggi non espressamente turistiche che, grazie al lavoro silenzioso, caparbio e prezioso degli studenti dell’Accademia di Belle arti e del professor Calogero Saverio Vinciguerra potranno diventare, ne sono certa, nuovi attrattori per i visitatori e, perché no, un ulteriore motivo per noi naresi di essere fieri della nostra Fulgentissima.

Per questo lancio un appello a tutti: riscopriamoci naresi prima di ogni altra cosa”, conclude il primo cittadino, Ripartiamo, insieme, dall’amore per la nostra città per costruire il presente che merita”.