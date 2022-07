Primarie, vince Caterina Chinnici: concorrerà per la presidenza della Regione Siciliana

L’eurodeputata Pd Caterina Chinnici ha vinto le primarie del campo progressista per la candidatura alla presidenza della Regione siciliana. Ha ottenuto 13.519 voti.

La sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia (M5s) ha ottenuto 10.068 preferenze mentre il deputato regionale Claudio Fava(Centopassi) ha ottenuto 6977 voti. I dati si riferiscono al voto online. Hanno votato online 30.640 persone il 77%. I voti dei gazebo sono circa 1400 quindi non influirebbero sulla vittoria di Chinnici che si confronterà quindi con gli altri candidati alla presidenza della Regione. Il centrodestra sta ancora discutendo sulla ricandidatura di Nello Musumeci, appoggiato da Fratelli d’Italia, mentre Fi, Lega, Udc, Mpa e Noi con l’Italia sono contrari. Un altro candidato è Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, supportato dal suo movimento Sicilia Vera.