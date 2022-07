Turista denuncia stupro, sono di Ribera i quattro sospettati

Vi sono quattro sospettati sul presunto stupro di una giovane finlandese avvenuto a Trapani. Si tratterebbe di quattro giovani di Ribera. Nessun provvedimento è stato emesso finora. Il magistrato di turno ha disposto ulteriori accertamenti.

La donna di 27 anni, della Finlandia, giunta in vacanza a Trapani, sarebbe stata vittima di violenza sessuale. Lei, dopo il presunto stupro, ha telefono ai Carabinieri, che l’hanno raggiunta in un residence nei pressi della spiaggia, dove sarebbero avvenute le violenze da parte di quattro giovani conosciuti in un ristorante. La vittima è ricorsa alle cure mediche all’ospedale Sant’Antonio Abate a Trapani. Ha il referto.

Da li Carabinieri e Polizia hanno avviato le indagini.