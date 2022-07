Evade dai domiciliari per il troppo caldo: arrestato 42enne

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato un 42enne del luogo, per il reato di evasione. All’uomo è costata cara una passeggiata fuori la sua abitazione, dove era ristretto in regime di arresti domiciliari, per il troppo caldo. I poliziotti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno condotto l’uomo presso la casa circondariale “Di Lorenzo” di Agrigento.