Ministero della Difesa, via al concorso Ripam per 333 assistenti e funzionari tecnici

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto due bandi di concorso pubblico per il reclutamento di 264 assistenti tecnici e 69 funzionari tecnici, a tempo pieno e indeterminato, per i ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

I bandi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2022 e sono rivolti a diplomati e laureati.

Per i 264 diplomati i posti disponibili saranno così suddivisi:

1 assistente tecnico per l’informatica in Liguria (Codice ST45);

26 assistenti tecnici per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice ST47), 1 in Emilia-Romagna, 9 in Liguria, 1 in Piemonte, 2 in Puglia, 10 in Sicilia, 3 in Toscana;

7 assistenti tecnici per la cartografia e la grafica (Codice ST48), 2 in Liguria, 1 in Sicilia, 4 in Toscana;

16 assistenti tecnici chimico-fisici (Codice ST49), 6 nel Lazio, 5 in Liguria, 2 in Sicilia, 3 in Toscana;

22 assistenti tecnici artificieri (Codice ST50), 1 nel Lazio, 10 in Puglia, 11 in Toscana;

6 assistenti tecnici per l’edilizia e le manutenzioni (Codice ST51), 2 in Liguria, 1 in Puglia, 1 in Sicilia, 2 in Toscana;

14 assistenti tecnici nautici (Codice ST52) 9 in Sicilia, 5 in Liguria;

22 assistenti tecnici per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice ST53), 5 nel Lazio, 6 in Liguria, 1 in Lombardia, 1 in Sicilia, 9 in Toscana;

59 assistenti tecnici per le lavorazioni (Codice ST54), 8 in Campania, 15 in Emilia-Romagna, 10 in Liguria, 4 in Piemonte, 3 in Puglia, 11 in Sicilia, 3 in Toscana, 5 in Umbria;

91 assistenti tecnici per la motoristica, la meccanica e le armi (Codice ST55), 11 in Campania, 19 in Emilia-Romagna, 9 nel Lazio, 14 in Liguria, 1 in Lombardia, 5 in Piemonte, 6 in Puglia, 12 in Sicilia, 5 in Toscana, 7 in Umbria, 2 in Veneto.

Per i 69 laureati i posti saranno così ripartiti:

5 funzionari tecnici per l’informatica (Codice ST10), 1 in Campania, 3 nel Lazio, 1 in Liguria;

3 funzionari tecnici per la cartografia (Codice ST12), 2 in Liguria, 1 in Toscana;

9 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica (Codice ST13), 5 nel Lazio, 1 in Puglia, 1 in Sicilia, 2 in Toscana;

5 funzionari tecnici per l’edilizia (Codice ST14), 1 in Campania, 2 nel Lazio, 1 in Puglia, 1 in Veneto;

9 funzionari tecnici per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice ST15), 5 nel Lazio, 1 in Liguria, 1 in Puglia, 1 in Sicilia, 1 in Toscana;

6 funzionari tecnici per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice ST16), 1 in Campania, 1 in Emilia-Romagna, 1 in Liguria, 1 in Veneto, 2 in Puglia;

21 funzionari tecnici per la motoristica e la meccanica (Codice ST18), 1 in Campania, 3 in Emilia-Romagna, 7 nel Lazio, 3 in Liguria, 5 in Puglia, 1 in Sicilia, 1 in Umbria.

8 funzionari specialisti tecnici (Codice ST19), 1 in Campania 1 posto, 2 nel Lazio, 1 in Liguria, 1 in Puglia, 3 in Toscana.

3 funzionari specialisti scientifici (Codice ST20), 1 nel Lazio, 1 in Liguria e 1 in Toscana.

I requisiti

Per partecipare ai bandi sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ai diciotto anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

essere in possesso per il bando per assistenti tecnici di diploma di istruzione secondaria di II grado, per il bando per funzionari tecnici laurea triennale o magistrale specifica per ciascun profilo professionale.

Il 50% dei posti sarà riservato ai volontari delle Forze Armate.

Le selezioni

L’iter selettivo prevederà una prova scritta (un test di 40 domande in 60 minuti), una prova orale e la valutazione dei titoli, ciascuna distinta per codice di concorso.

Come candidarsi

L’invio della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, entro le ore 23:59 del 16 agosto 2022, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura, disponibile sul Portale “inPA”.

Per partecipare sarà necessario il possesso di un indirizzo PEC nominativo e il versamento di una quota di partecipazione pari a 10 euro.