Ravanusa, potenziato il servizio di spazzamento stradale

E’ stato potenziato il servizio di spazzamento stradale a Ravanusa. La Ravanusa Ambiente e Risorse, ha aggiunto alle macchine di spazzamento già in dotazione, un nuovo dispositivo di piccole dimensioni che permetterà ai mezzi di arrivare in quelle vie del paese non raggiungibili dal mezzo in uso, perché di medie dimensioni. Sarà cosi garantito alla cittadinanza un costante ed attento servizio di pulizia delle strade.

“Esprimo grande soddisfazione per la Ravanusa Ambiente e Risorse Srl- afferma il presidente Giovanni Montana- poiché con la presenza del nuovo mezzo, garantiamo alla cittadinanza un capillare servizio di pulizia e decoro urbano a 360 gradi, che comprende anche le vie più strette del centro storico cittadino. Ringrazio, inoltre il direttore generale della RAR, l’Ing. Francesco Lazzaro, che ha fortemente sostenuto l’acquisto di questa macchina per le motivazioni operative appena elencate ed in particolare sento il dovere di ringraziare l’amministrazione comunale di Ravanusa, nella fattispecie il sindaco Carmelo D’Angelo ed il vicesindaco Gaetano Carmina che non hanno esitato neanche un attimo, sentite le motivazioni, ad approvare l’acquisto condividendone le motivazioni al fine di migliorare il servizio di spazzamento stradale del Comune”. Inoltre, il mese scorso, la RAR ha provveduto all’acquisto di un rimorchio, con due casse scarrabili, grazie agli incentivi fiscali in atto vigenti. Questi ulteriori mezzi consentiranno di apportare delle migliorie al servizio in vista dell’avvio della raccolta della frazione umida organica che partirà ufficialmente a settembre.

“Nelle prossime settimane- conclude il presidente Montana- sarà avviata una massiccia campagna informativa sull’avvio della frazione organica/umido. Si tratta dell’ennesimo traguardo portato a termine grazie alla sinergia tra società di gestione in house ed amministrazione comunale, sempre a beneficio della cittadinanza che potrà godere di un paese più vivibile ed un ambiente più pulito .