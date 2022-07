Agrigento più green, presto partirà il servizio di bike sharing in città

Ad Agrigento entreranno presto in funzione le 57 bici che rientrano nel progetto di mobilità sostenibile del “Bike Sharing”. Tre delle postazioni sorgeranno in centro città: Piazza Marconi, Piazza Sinatra e alla stazione Bassa, le altre due sorgeranno a San leone al lungomare e in via Nettuno.

La ditta che si sta occupando del progetto sta lavorando alle realizzazioni delle griglie, dove saranno posizionate 15 biciclette elettriche con colonnina ricaricabile con autonomia di circa 60 ore.

“Si tratta di un progetto fondamentale per incrementare la mobilità dolce dei lavoratori coinvolti negli spostamenti casa-lavoro e rende il progetto sostenibile anche da un punto di vista economico. Ringrazio il mio assessore, Gerlando Principato, per aver portato avanti questo progetto, avviato dalla precedente amministrazione, presto Agrigento sarà una città sempre più green”, ha dichiarato il sindaco Franco Miccichè.