A Bivona in arrivo fondi per la messa in sicurezza della Chiesa di San Domenico; la Giunta Regionale con DGR n.292 ha infatti stanziato € 244.100,81.

“Era da tempo che cercavamo di ottenere questo finanziamento per dare finalmente dignità all’unica Chiesa a tre navate della nostra città ma soprattutto per continuare il lavoro di rigenerazione urbana del nostro centro storico. Felicissimo di condividere con voi la nota trasmessami dal Presidente della Regione Musumeci.” Dichiara il sindaco Milko Cinà.

“Questo finanziamento permetterà un primo intervento per preservare l’unica chiesa a tre navate della nostra comunità garantendone la messa in sicurezza“, ha concluso il primo cittadino.