Canicattì, dismessa l’isola ecologica di contrada Gulfi

Dopo essere stata bonificata l’ Isola Ecologica di Contrada Gulfi a Canicattì sarà Dismessa. Lo rende noto il sindaco Vincenzo Corbo.

L’isola verrà sostituita da una postazione mobile su gomma presente nelle prossimità (area ex ristorante La Noce), in funzione tutti i giorni feriali dalle ore 10:15 alle ore 12:30, oppure usufruire dell’altra postazione mobile di Via Senatore Sammartino in funzione dalle ore 06:00 alle ore 10:00.