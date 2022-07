Carmelo Pullara, Foro Boario: dipanare ogni dubbio

A seguito dell’incendio avvenuto a Canicattì presso il Foro Boario, area destinata alla raccolta dei rifiuti, Il vice Presidente della commissione Sanità, letta l’interrogazione dei consiglieri Cilia e Sciabarrà ritiene opportuno intervenire sull’argomento , chiedendo all’amministrazione in carica di produrre quanto chiesto nell’interrogazione. Sembrerebbe, e usiamo il condizionale per eccesso di prudenza, che quel luogo abbia una serie di problematiche mai evidenziate, probabilmente sottaciute . Sarà l’acquisizione di quanto richiesto dai consiglieri a dipanare qualsiasi dubbio. Il Vice Presidente della Commissione Sanità della Regione Sicilia , Pullara chiede che vengano prodotti non solo il certificato di agibilità che presuppone la presenza di almeno i servizi igienici, ma anche una serie di policy di sicurezza dovute al fatto che all’interno vi operano degli operatori ecologici oltre che l’utenza che giornalmente conferisce presso il sito. Riteniamo -continua l’On Pullara -, che qualora le richieste fatte dai consiglieri Cilia e Sciabarrà non dovessero essere con tempestività esitate, si provvederà a inviare una visita ispettiva al fine di verificare lo stato dell’arte del luogo.