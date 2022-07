Esplode bombola in una palazzina: un ferito grave

Si trova ricoverato al Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo un giovane 28enne del Gambia rimasto ferito nell’esplosione di una bombola del gas all’interno di un’abitazione in via Parini, ad Alcamo, in provincia di Trapani.

E’ accaduto la notte scorsa, mentre dormiva. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e agenti della polizia municipale. Indagini sono in corso. Il giovane, che ha riportato ustioni nel 60 per cento del corpo, è stato trasportato dapprima all’ospedale di Alcamo, poi a quello di Partinico ed infine al Civico di Palermo.