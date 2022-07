Favara, il Cif premia le “donne coraggio”

A Favara presso la Farm Cultural Park si è svolta la I° Edizione del ”Premio Donna coraggio”, organizzato dal Cif ” N.D. Maria Ghibellini Turco – Sez Lillo Palumbo Piccionello” , diretto da Antonella Morreale.

Maria Volpe, ispettore di Polizia in quiescenza; Graziella Accetta, mamma del piccolo Claudio Domino ucciso dalla mafia a Palermo; Giovanna Zizzo, mamma di Laura, la piccola uccisa dal papà a San Giovanni La Punta; Nadia Lauricella,influencer disabile di Racalmuto;Piera Maggio madre di Denise Pipitone,sparita nel nulla nel settembre del 2004 a Mazara del Vallo; Debora Spigola che nonostante le difficoltà che ogni giorno deve affrontare, si mette a disposizione per aiutare gli altri; sono loro le “donne coraggio” che ieri hanno ricevuto un riconoscimento, distinte per avere affermato, impegno e valori, e rappresentare così, esempi per la intera società.