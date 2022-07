FdI Canicattì interviene sull’incendio a Foro Boario

Chiediamo con forza e determinazione che si faccia luce sull’incendio che la scorsa notte ha

colpito il foro boario di Canicattì creando gravi danni non solo materiali ma anche e sopratutto

di natura sanitaria per la nostra collettività .

Bisogna accertare se ci sono precise responsabilità ed eventualmente punirle a norma di

legge .

L’area sembra versi in totale abbandono nonostante l’importanza e la delicatezza del

materiale altamente tossico e pericolo che ne e ‘ depositato .

Chi deve vigilare ? Di chi sono i compiti di controllo e sorveglianza ?

Nonostante le varie segnalazioni si continua ad assistere al totale silenzio e inefficienza nella

gestione della problematica . Per questo invitiamo gli organi competenti in primis la

Magistratura ad attenzionare la vicenda onde evitare in futuro il manifestarsi di gravi fenomeni

come quello della notte scorsa, inoltre annunciamo che nei prossimi giorni i nostri consiglieri

comunali presenteranno un’ interrogazione al Sindaco Vincenzo Corbo .

La segreteria di FDI Canicattì