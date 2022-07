Gli cade portafogli e poco dopo sparisce: indagini in corso

Perde il portafogli durante alcuni lavori che stava svolgendo in via Ugo La Malfa e, quando se ne accorge, l’accessorio era sparito. Un 65enne operaio agrigentino ha formalizzato una denuncia, al momento contro ignoti, agli agenti della sezione Volanti della Questura. L’uomo ha visionato i filmati di alcune telecamere di un hotel vicino che hanno immortalato la scena: da quanto emerso si vedrebbe il borsello a terra portato via pochi minuti dopo da un giovane immigrato. Indagini per risalire all’identità del ragazzo.