Il Gruppo politico “Per una nuova Alessandria”interviene sul conferimento della cittadinanza onoraria all’on. Pecoraro Scanio

La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria all’on. Pecoraro Scanio non approda in Consiglio comunale.

Il Sindaco Prof.ssa Giovanna Bubello che nella data del 14 giugno aveva presentato la proposta al Consiglio Comunale, procede con nota ufficiale del 21 giugno al ritiro della stessa senza specificarne le ragioni.

Con determina sindacale del 22 giugno il Sindaco provvede al conferimento della cittadinanza onoraria all’On. Pecoraro Scanio la cui cerimonia viene fissata per il 26 luglio 2022.

In prossimità di tale data si susseguono da parte del Sindaco reiterate richieste verbali al Presidente del Consiglio per la convocazione dell’organo consiliare a completamento dell’iniziativa di che trattasi .

Ai Consiglieri comunali, alla stregua di molti altri cittadini, perviene un invito tramite mail per la partecipazione all’evento.

Si tratta di una prassi, quella del ritiro, da parte del Sindaco, di atti e provvedimenti amministrativi (ricordiamo tra gli altri il ritiro delle dimissioni dalla carica di Sindaco del giugno 2021) che testimonia non solo la non conoscenza della grammatica politico-amministrativa ma anche e soprattutto la poca considerazione, la mancanza di rispetto e lo spregio verso l’Istituzione Consiliare .

Il Consiglio Comunale, massimo organo rappresentativo della sovranità popolare, non può e non deve tollerare la riduzione a ruolo di palcoscenico al servizio delle velleità e dei desideri del Sindaco.

Si vuole svilire la funzione del Consiglio Comunale quale organo di indirizzo, di dialogo e di confronto democratico per relegarlo a mero organo di ratifica.

Per queste ragioni, senza volere entrare nel merito dell’iniziativa, il Presidente del Consiglio Salvatore Mangione e i consiglieri comunali Anna Maria Miccichè , Pasquale Aliotta e Antonino Tamburello si asterranno dal partecipare all’evento.

I Consiglieri Comunali

Aliotta Pasquale

Mangione Salvatore

Miccichè Anna Maria

Tamburello Antonino