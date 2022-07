Torna a Licata per il matrimonio ma viene arrestato per droga

Gli agenti del commissariato di Licata hanno arrestato un trentenne del posto, residente in Germania, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo era tornato in città in vista del suo matrimonio ma, durante una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto 120 grammi di marijuana custodite in due buste di cellophane. Il trentenne, difeso dall’avvocato Francesco Lumia, è stato posto agli arresti domiciliari.