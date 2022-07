Campobello di Licata, Emigrato scrive libro dialettale e lo dona al sindaco

Un emigrato campobellese in Germania, Enzo Rizzo, scrive un curioso libro in dialetto siciliano e lo dona al neo sindaco di Campobello di Licata, Antonio Pitruzzella. Il primo cittadino lo ha incontrato, con alcuni suoi familiari, presso il gabinetto sindacale, al Palazzo di Città. Il sindaco Pitruzzella: “Enzo Rizzo è un nostro concittadino e mio carissimo amico che ha scritto un bellissimo libro sul nostro dialetto e sulla nostra terra. Ha avuto il piacere di regalarne una copia alla cittadinanza che presto sarà presente nella nostra biblioteca comunale. Voglio ringraziarlo pubblicamente per questo bellissimo viaggio letterario”. “È emozionante pensare che i campobellesi che vanno via non dimenticano mai la propria casa”, chiosa Pitruzzella.

Giovanni Blanda