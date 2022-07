Maxi rissa a Siculiana Marina, un ferito e sei denunce

Maxi rissa in uno dei locali della movida a Siculiana Marina. Il bilancio è di sei persone denunciate e un ferito. Non è chiaro il motivo alla base della zuffa ma, in breve tempo, si è passati dalle parole ai fatti.

A finire nei guai sono cinque persone di Siculiana, tutti meccanici, di età compresa tra i venti e i trentaquattro anni, e un barista ventunenne di Raffadali.

Quest’ultimo è rimasto anche ferito con lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in dieci giorni. Ad intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento con i militari delle stazioni di Siculiana e Raffadali. I protagonisti sono stati denunciati, a vario titolo, per rissa e lesioni personali.