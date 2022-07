Naro, incendio distrugge deposito e mezzi agricoli

Nelle campagne di Naro in contrada “Castellaccio”, un incendio ha interessato un magazzino adibito a deposito e rimessa di attrezzi e mezzi agricoli. Distrutti dalle fiamme due trattori, uno cingolato e l’altro gommato, un carrello porta mezzi, diverse taniche di nafta, e vari attrezzi agricoli che vi erano custoditi.

Il magazzino di proprietà di un pensionato narese, ma di fatto in uso ai figli, imprenditori agricoli. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e del Comando provinciale di Agrigento, che sono rimasti a lavoro diverse ore, prima di avere ragione sulle fiamme. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.