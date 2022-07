San Leone, scontro auto-moto: 35enne in ospedale

Un incidente stradale si è verificato in via Cavaleri Magazzeni, tra il Villaggio Mosè e San Leone. A scontrarsi uno scooterone Piaggio Liberty 300, condotto da un uomo, e una Fiat Seicento, guidata da una donna di 54 anni che è rimasta illesa. Ad avere la peggio il centauro che è sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote, è pesantemente finito sul selciato.

Scattato l’allarme nella zona si è portata un’autoambulanza del 118, che ha trasportato in ospedale il 35enne di Agrigento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Per fortuna non è in gravi condizioni. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della Polizia Municipale si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.