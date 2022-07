Agricoltura. Tre anni per graduatorie contributi UE

Da due a tre anni per approvare le graduatorie e poi ritardi per

l’erogazione materiale dei finanziamenti alle aziende e agli operatori

agricoli. È quanto sta succedendo con tre bandi della vecchia

programmazione comunitaria 2014-2020 relativi al PSR, il Piano di

sviluppo regionale, in particolare per l’asse 4, quella che si occupa

di tutela della biodiversità e del territorio.

Ad essere vittime di questo ennesimo caso di burocrazia “lumaca” sono

centinaia di aziende che fra aprile e agosto del 2019 hanno risposto

ad un bando della Regione per contributo, che in base alla tipologia

di azienda di interventi previsti, può andare da 30 a 400 mila euro

circa.

Ora la vicenda arriva all’Assemblea Regionale Siciliana, dove Danilo

Lo Giudice ha presentato una interrogazione urgente al Governo

regionale.

“Tre bandi destinati a sostenere la biodiversità, gli interventi

contro il dissesto idrogeologico e per la valorizzazione del

territorio – spiega Lo Giudice – si trascinano da anni, a causa di

problematiche burocratiche e cavilli di natura informatica, con un

continuo rimpallo di responsabilità tra l’amministrazione regionale e

l’organismo pagatore AGEA.”

Un ritardo, aggiunge il deputato di Sicilia Vera “aggravato dal

progressivo svuotamento degli enti periferici dell’assessorato

agricoltura e dalla evidente incapacità della pubblica amministrazione

di gestire i contributi comunitari nell’istruire e completare gli iter

di finanziamento.”

Lo Giudice chiede quindi al Presidente Musumeci e all’Assessore Scilla

di “intervenire urgentemente” per lo sblocco dei pagamenti, che

“darebbe respiro alle aziende che così potrebbero dare inizio ai

lavori generando importanti e virtuosi meccanismi economici per gli

addetti al comparto.”