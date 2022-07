Canicattì, sequestrato Foro Boario: accertamenti dei Carabinieri

I carabinieri del Noe di Palermo, congiuntamente ai Carabinieri della compagnia di Canicattì diretti dal maggiore Luigi Pacifico, hanno compiuto un sopralluogo al Foro Boario di Canicattì, la struttura dove si registra il conferimento dei rifiuti, che nel primo pomeriggio di domenica è stata interessato da un vasto incendio di matrice dolosa.

L’area è stata posta sotto sequestro, quindi interdetta al personale che vi lavora e ai mezzi, in attesa di ulteriori accertamenti da parte dei militari dell’Arma per verificare se il sito ha i requisiti per il conferimento dei rifiuti.