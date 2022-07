Maxi rissa a Santa Margerita Belice, ferito carabiniere: 5 denunce

A Santa Margherita Belice almeno dieci giovani, forse a seguito di una pesante offesa verbale, si sono picchiati nel piazzale del Palazzo comunale nel corso del deflusso degli spettatori che avevano assistito ad uno spettacolo musicale. Durante la lite tra i ragazzi, uno dei partecipanti, ha ferito uno dei carabinieri in servizio di ordine pubblico, il quale ha dovuto ricorrere alle cure della locale Guardia medica, dove i medici lo hanno giudicato guaribile con una prognosi di pochi giorni.

I carabinieri della stazione cittadina insieme ai militari della compagnia di Sciacca hanno rintracciato e identificato cinque partecipanti della rissa; si tratta di cinque studenti: un ventunenne di Sambuca di Sicilia, un diciannovenne di Santa Margherita Belice, un ventiduenne di Santa Margherita Belice, un diciannovenne di Sambuca di Sicilia, e un diciassettenne di Santa Margherita Belice.

I primi quattro sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per le ipotesi di reato in concorso di rissa. Per lo sesso analogo reato il diciassettenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Il solo ventunenne di Sambuca di Sicilia deve rispondere di resistenza a Pubblico ufficiale.

I carabinieri, nel piazzale, hanno anche rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico. Le indagini vanno avanti nel tentativo di individuare gli altri partecipanti alla rissa.