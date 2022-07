Porto Empedocle, tornano dal Belgio ma trovano la casa occupata

Spiacevole disavventura per una coppia di coniugi empedoclini che aveva deciso di tornare in città per trascorrere un breve periodo di vacanza al mare. Quando hanno aperto la porta della loro casetta, tra la zona dei lidi e Marinella, hanno trovato all’interno dell’abitazione un uomo che aveva nel frattempo l’aveva occupata.

Stupore per i coniugi che sono rimasti a bocca aperta quando hanno scoperto che la loro casa era di fatto abitata da un altro. Quest’ultimo, dopo un breve confronto, ha preso i suoi effetti personali e ha abbandonato l’alloggio.