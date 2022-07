Licata, rubò borsa sfondando finestrino: 30enne patteggia

Quattro mesi e venti giorni di reclusione. Il trentenne licatese difeso all’avvocato Salvatore Bruccoleri, ha patteggiato la condanna per il furto avvenuto la scorsa settimana in una via del centro. L’uomo, incensurato, era stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato dopo aver sfondato il finestrino di un’auto e rubato una borsa con all’interno cellulare, collane e altri effetti personali.