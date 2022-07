L’insularità entra in Costituzione

Via libera definitivo e unanime dell’Aula della Camera alla proposta di legge costituzionale per il riconoscimento in Costituzione delle peculiarita’ delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’Insularità. I voti a favore sono stati 412, nessun contrario, un astenuto. Il risultato della votazione è stato salutato da un applauso unanime dell’ Assemblea.

“Con la votazione odierna sulla modifica dell’articolo 119 della Costituzione, ‘La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità’, si ottiene il riconoscimento costituzionale degli svantaggi derivanti dall’insularità, la battaglia vinta da siciliani e sardi in Italia come in Europa”. Lo dice il vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Economia, Gaetano Armao.